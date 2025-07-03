РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года

Отмечается, что три из четырех лет дисквалификации будут носить условный характер, а испытательный срок составит два года. Таким образом, 29-летний нападающий не сможет выступать в профессиональных лигах России до лета 2026 года.
РФС начал расследование после появления информации о том, что Писарский через подставное лицо сделал ставку на матч «Сочи», за который выступал на правах аренды. На 38-й минуте стыкового матча РПЛ против «Пари НН» (1:2) нападающий получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.
По информации телеграм-канала Sport Baza, один из друзей Писарского сделал 14 ставок на этот матч на общую сумму четыре миллиона рублей. Букмекерская контора отказалась выплачивать выигрыш и инициировала внутреннее расследование, в ходе которого выяснила, что деньги на счет были переведены самим Писарским. После этого информация была передана в клуб и в РФС.
Несмотря на поражение в первом матче, «Сочи» одержал победу в ответном матче со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в РПЛ. Для Писарского эти матчи должны были стать последними в футболке «Сочи», после чего он должен был вернуться из аренды в «Крылья Советов».
В минувшем сезоне Писарский провел за «Сочи» 30 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.