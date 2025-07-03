РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года

По информации телеграм-канала Sport Baza, один из друзей Писарского сделал 14 ставок на этот матч на общую сумму четыре миллиона рублей. Букмекерская контора отказалась выплачивать выигрыш и инициировала внутреннее расследование, в ходе которого выяснила, что деньги на счет были переведены самим Писарским. После этого информация была передана в клуб и в РФС.