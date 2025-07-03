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РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года

Российский футбольный союз (РФС) отстранил нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского на четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Сочи»

Отмечается, что три из четырех лет дисквалификации будут носить условный характер, а испытательный срок составит два года. Таким образом, 29-летний нападающий не сможет выступать в профессиональных лигах России до лета 2026 года.

РФС начал расследование после появления информации о том, что Писарский через подставное лицо сделал ставку на матч «Сочи», за который выступал на правах аренды. На 38-й минуте стыкового матча РПЛ против «Пари НН» (1:2) нападающий получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

По информации телеграм-канала Sport Baza, один из друзей Писарского сделал 14 ставок на этот матч на общую сумму четыре миллиона рублей. Букмекерская контора отказалась выплачивать выигрыш и инициировала внутреннее расследование, в ходе которого выяснила, что деньги на счет были переведены самим Писарским. После этого информация была передана в клуб и в РФС.

Несмотря на поражение в первом матче, «Сочи» одержал победу в ответном матче со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в РПЛ. Для Писарского эти матчи должны были стать последними в футболке «Сочи», после чего он должен был вернуться из аренды в «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Писарский провел за «Сочи» 30 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.