Федорищев предложил ввести потолок госфинансирования для клубов РПЛ

— Знаю много вариантов развития событий. В прошлом году — после инициации всех обсуждений вокруг судей — в РФС и Министерстве спорта начались обсуждения: как перейти к более справедливой системе. Опций много. В моём представлении необходимо запретить командам высших достижений иметь государственное финансирование свыше 50% бюджета. Как в хоккее. Это наше видение, но мы полностью доверяем спортивному руководству страны, — приводит слова Федорищева «Спорт-Экспресс».