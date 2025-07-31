Федорищев предложил ввести потолок госфинансирования для клубов РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал потолок зарплат в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
— Была информация, что в российском футболе может появиться потолок государственного финансирования. Перспективная ли это история? И каким этот потолок видите вы?
— Знаю много вариантов развития событий. В прошлом году — после инициации всех обсуждений вокруг судей — в РФС и Министерстве спорта начались обсуждения: как перейти к более справедливой системе. Опций много. В моём представлении необходимо запретить командам высших достижений иметь государственное финансирование свыше 50% бюджета. Как в хоккее. Это наше видение, но мы полностью доверяем спортивному руководству страны, — приводит слова Федорищева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что в России могут пересмотреть финансирование профессионального спорта со стороны госкомпаний. Отмечалось, что им запретят направлять средства на поддержку футбольных и хоккейных клубов.