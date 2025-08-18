Аршавин назвал главные проблемы «Динамо» при Карпине

«В чем сейчас проблема “Динамо”? У них во всем проблемы. Дыры в защите, среди прочего, но есть и кадровые, и игровые трудности. От игры Лички они ушли, а к игре “Ростова” Карпина еще не пришли», — сказал Аршавин.