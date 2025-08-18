Ричмонд
Аршавин назвал главные проблемы «Динамо» при Карпине

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о проблемах московского «Динамо» на старте сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В минувшее межсезонье пост главного тренера «Динамо» занял Валерий Карпин, который сменил на этом посту чешского специалиста Марцела Личку. На старте сезона-2025/26 «бело‑голубые» одержали всего две победы в семи матчах, сумев обыграть «Ростов» (1:0) в чемпионате и «Сочи» (3:2) в кубке. В последнем матче «Динамо» дома уступило ЦСКА (1:3).

«В чем сейчас проблема “Динамо”? У них во всем проблемы. Дыры в защите, среди прочего, но есть и кадровые, и игровые трудности. От игры Лички они ушли, а к игре “Ростова” Карпина еще не пришли», — сказал Аршавин.

После пяти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе пять набранных очков. В субботу, 23 августа, «бело‑голубые» дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.

Динамо
1:3
Первый тайм: 0:3
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Голы
Динамо
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
ЦСКА
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Статистика
Динамо
ЦСКА
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
23
10
Удары в створ
8
6
Угловые
3
3
Фолы
11
14
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
