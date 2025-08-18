«Судьи нас просто убили». Морено — о поражении от «Краснодара»

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Булановым, который на 47-й минуте оставил «Сочи» в меньшинстве, показав вторую желтую карточку защитнику команды Марсело Алвесу.
«Почему не заменил Марсело после желтой карточки? По той причине, что я жду и надеюсь, что арбитр всегда будет судить в обе стороны одинаково, а сегодня он судил в одну сторону. Поэтому сегодня было очень позорное судейство. Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто убили. Не было ни первой карточки Марсело, ни второй. Не было фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Сложно было что-то сделать во втором тайме.
Сегодня было разное судейство, разный регламент. Это, конечно, огорчает. Когда мы зарабатывали фолы, арбитр почему-то не свистел. Это просто неуважение к нашему клубу, по отношению к “Сочи”. Когда арбитр судит в одну сторону сложно играть против команды, которая и так очень сильна. Очень легко судить так в матче против предпоследней команды чемпионата. Считаю, что над нами просто смеялись. Я не задавал эти вопросы по ходу матча, потому что меня бы тоже удалили», — сказал Морено после матча.
После пяти туров «Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе один балл. В воскресенье, 24 августа, сочинцы дома сыграют с калининградской «Балтикой». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Мурад Мусаев
Роберт Морено
Эдуард Сперцян
49′
Эдуард Сперцян
62′
Виктор Са
(Густаво Фуртадо Сантос)
68′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
72′
Сергей Волков
90+3′
Антон Зиньковский
65′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
11
Жоау Батчи
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
74′
23
Гаэтан Перрен
10
Эдуард Сперцян
78′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
6′
46′
14
Густаво Фуртадо Сантос
53
Александр Черников
78′
8
Данила Козлов
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
82
Сергей Волков
16
Максим Мухин
7
Антон Зиньковский
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
39′
47′
17
Артем Макарчук
46′
14
Кирилл Кравцов
78′
20
Дмитрий Васильев
6
Игнасио Сааведра
53′
5
Набиль Абердин
9
Захар Федоров
70′
23
Сауль Гуарирапа
10
Мартин Крамарич
78′
29
Роман Ежов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
