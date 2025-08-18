«Судьи нас просто убили». Морено — о поражении от «Краснодара»

«Почему не заменил Марсело после желтой карточки? По той причине, что я жду и надеюсь, что арбитр всегда будет судить в обе стороны одинаково, а сегодня он судил в одну сторону. Поэтому сегодня было очень позорное судейство. Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто убили. Не было ни первой карточки Марсело, ни второй. Не было фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Сложно было что-то сделать во втором тайме.



Сегодня было разное судейство, разный регламент. Это, конечно, огорчает. Когда мы зарабатывали фолы, арбитр почему-то не свистел. Это просто неуважение к нашему клубу, по отношению к “Сочи”. Когда арбитр судит в одну сторону сложно играть против команды, которая и так очень сильна. Очень легко судить так в матче против предпоследней команды чемпионата. Считаю, что над нами просто смеялись. Я не задавал эти вопросы по ходу матча, потому что меня бы тоже удалили», — сказал Морено после матча.