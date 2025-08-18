Ричмонд
«Се ля ви». Слишкович — о падении «Спартака» в зону стыков

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович отреагировал на попадание «Спартака» в зону стыков.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На минувших выходных «Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв на выезде «Акрон» (2:1). Благодаря этому результату оренбуржцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице, отправив «Спартак» в зону стыковых матчей.

На послематчевой пресс-конференции боснийского специалиста спросили, что он думает о текущем положении своей бывшей команды.

«Слушайте, с’est la vie (фр. — такова жизнь)», — ответил Слишкович.

В конце сезона-2023/24 Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством «красно-белые» провели десять матчей, в которых одержали пять побед при четырех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Ахматом», а «Спартак» — на выезде с «Рубином».

Акрон
1:2
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Владимир Слишкович
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Ифет Джаковац)
39′
Оренбург
Стефан Лончар
59′
Эмирджан Гюрлюк
(Данила Хотулев)
85′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
76′
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
61′
26
Родриго Эшковал
71
Дмитрий Пестряков
61′
8
Константин Марадишвили
79′
91
Максим Болдырев
87′
69
Арсений Дмитриев
24
Йонуц Неделчару
58′
61′
17
Солтмурад Бакаев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
38
Артем Касимов
33
Ираклий Квеквескири
7
Эмирджан Гюрлюк
18
Фахд Муфи
60′
2
Станислав Поройков
11
Степан Оганесян
76′
30
Гедеон Гузина
20
Дмитрий Рыбчинский
60′
16
Хорди Томпсон
57
Евгений Болотов
80′
8
Владислав Камилов
9
Максим Савельев
46′
3
Данила Ведерников
Статистика
Акрон
Оренбург
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
5
7
Угловые
5
8
Фолы
10
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти