«Се ля ви». Слишкович — о падении «Спартака» в зону стыков

В конце сезона-2023/24 Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством «красно-белые» провели десять матчей, в которых одержали пять побед при четырех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).