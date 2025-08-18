«Се ля ви». Слишкович — о падении «Спартака» в зону стыков

На минувших выходных «Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв на выезде «Акрон» (2:1). Благодаря этому результату оренбуржцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице, отправив «Спартак» в зону стыковых матчей.
На послематчевой пресс-конференции боснийского специалиста спросили, что он думает о текущем положении своей бывшей команды.
«Слушайте, с’est la vie (фр. — такова жизнь)», — ответил Слишкович.
В конце сезона-2023/24 Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством «красно-белые» провели десять матчей, в которых одержали пять побед при четырех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).
В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Ахматом», а «Спартак» — на выезде с «Рубином».
Заур Тедеев
