Мусаев высказался о возможной замене Сперцяна в «Краснодаре»

«Во-первых, он никуда еще не ушел. Его будущее в его руках. Мы, конечно, хотим, чтобы он остался и играл здесь еще долго. Будем ли мы искать замену? Я не знаю. Сейчас же меняется лимит. На следующий год ужесточается вроде бы. И Эдик как россиянин идет — не входит в лимит. Мы не думали над этим вопросом, если будет какая-то конкретика, займемся. Тяжело сейчас. Закрытие трансферного окна. Не могу пока ответить на этот вопрос», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.