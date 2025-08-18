Мусаев высказался о возможной замене Сперцяна в «Краснодаре»

Ранее сообщалось, что 25-летний полузащитник сборной Армении интересен «Саутгемптону», «Порту» и «Лансу».
«Во-первых, он никуда еще не ушел. Его будущее в его руках. Мы, конечно, хотим, чтобы он остался и играл здесь еще долго. Будем ли мы искать замену? Я не знаю. Сейчас же меняется лимит. На следующий год ужесточается вроде бы. И Эдик как россиянин идет — не входит в лимит. Мы не думали над этим вопросом, если будет какая-то конкретика, займемся. Тяжело сейчас. Закрытие трансферного окна. Не могу пока ответить на этот вопрос», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за «быков» 151 матч, в которых забил 48 мячей и отдал 36 голевых передач.
В прошлом сезоне Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на один балл. В воскресенье, 24 августа, «быки» на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.
Мурад Мусаев
Роберт Морено
Эдуард Сперцян
49′
Эдуард Сперцян
62′
Виктор Са
(Густаво Фуртадо Сантос)
68′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
72′
Сергей Волков
90+3′
Антон Зиньковский
65′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
11
Жоау Батчи
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
74′
23
Гаэтан Перрен
10
Эдуард Сперцян
78′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
6′
46′
14
Густаво Фуртадо Сантос
53
Александр Черников
78′
8
Данила Козлов
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
82
Сергей Волков
16
Максим Мухин
7
Антон Зиньковский
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
39′
47′
17
Артем Макарчук
46′
14
Кирилл Кравцов
78′
20
Дмитрий Васильев
6
Игнасио Сааведра
53′
5
Набиль Абердин
9
Захар Федоров
70′
23
Сауль Гуарирапа
10
Мартин Крамарич
78′
29
Роман Ежов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти