Аршавин высказался о возможном переходе Сперцяна в «Саутгемптон»

«Понимаю тех, кто говорит, что Сперцяну не нужно ехать в Чемпионшип. Да, там футбол попроще, а Сперцян всё‑таки отличается мастеровитостью. Тем не менее Англия есть Англия. Пусть сам Сперцян выбирает, куда он хочет ехать. “Саутгемптон” — нормальная команда. Оттуда всегда хорошо продают футболистов, делают хорошие трансферы. Что касается АПЛ, то, опять же, надо знать позицию Сперцяна. Может, Сперцян вообще не хочет закрепляться в АПЛ, а хочет перейти в Испанию, где футбол помягче», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».