Аршавин высказался о возможном переходе Сперцяна в «Саутгемптон»

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективе возможного перехода атакующего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».
«Понимаю тех, кто говорит, что Сперцяну не нужно ехать в Чемпионшип. Да, там футбол попроще, а Сперцян всё‑таки отличается мастеровитостью. Тем не менее Англия есть Англия. Пусть сам Сперцян выбирает, куда он хочет ехать. “Саутгемптон” — нормальная команда. Оттуда всегда хорошо продают футболистов, делают хорошие трансферы. Что касается АПЛ, то, опять же, надо знать позицию Сперцяна. Может, Сперцян вообще не хочет закрепляться в АПЛ, а хочет перейти в Испанию, где футбол помягче», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
По данным СМИ, Сперцян согласовал условия контракта с годовым окладом 1,9 миллиона фунтов, который будет увеличен в случае, если «святые» поднимутся в Английскую Премьер‑лигу. Сам футболист назвал предложение английского клуба «серьезным».
«Саутгемптон» занял последнее место в минувшем сезоне АПЛ и вылетел в Чемпионшип. В новом сезоне команда набрала 4 очка в двух стартовых турах. Подопечные Уилла Стилла обыграл «Рексэм» (2:1) и сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1).
25-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба Сперцян дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 151 матч за «быков», в которых забил 48 голов и сделал 36 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.
В активе Сперцяна 34 матча и 9 забитых мячей за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.