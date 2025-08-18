Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.97
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.36
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Аршавин высказался о возможном переходе Сперцяна в «Саутгемптон»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов «Саутгемптона», выступающего во втором по силе футбольном дивизионе Англии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективе возможного перехода атакующего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Понимаю тех, кто говорит, что Сперцяну не нужно ехать в Чемпионшип. Да, там футбол попроще, а Сперцян всё‑таки отличается мастеровитостью. Тем не менее Англия есть Англия. Пусть сам Сперцян выбирает, куда он хочет ехать. “Саутгемптон” — нормальная команда. Оттуда всегда хорошо продают футболистов, делают хорошие трансферы. Что касается АПЛ, то, опять же, надо знать позицию Сперцяна. Может, Сперцян вообще не хочет закрепляться в АПЛ, а хочет перейти в Испанию, где футбол помягче», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По данным СМИ, Сперцян согласовал условия контракта с годовым окладом 1,9 миллиона фунтов, который будет увеличен в случае, если «святые» поднимутся в Английскую Премьер‑лигу. Сам футболист назвал предложение английского клуба «серьезным».

«Саутгемптон» занял последнее место в минувшем сезоне АПЛ и вылетел в Чемпионшип. В новом сезоне команда набрала 4 очка в двух стартовых турах. Подопечные Уилла Стилла обыграл «Рексэм» (2:1) и сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1).

25-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба Сперцян дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 151 матч за «быков», в которых забил 48 голов и сделал 36 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.

В активе Сперцяна 34 матча и 9 забитых мячей за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше