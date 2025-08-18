Вратаря «Динамо» могут наказать за жевательный табак

33-летний голкипер не попал в заявку команды на матч из-за повреждения и наблюдал за матчем с трибун. На 17-й минуте в трансляцию матча попали кадры, на которых видно, как Лунев, предположительно, употребил снюс (жевательный табак).
«Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты», — сказал Пивоваров.
Лунев перешел в «Динамо» летом 2024 года из «Карабаха» на правах свободного агента. Он провел за «бело-голубых» 34 матча, в которых пропустил 39 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
После пяти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе пять набранных очков. В субботу, 23 августа, «бело‑голубые» дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти