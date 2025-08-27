«Кайрат» и «Пафос» помогли тренеру «Пари НН» ответить критикам

«Извините, эксперты, что в слабых чемпионатах работал», — написал белорусский специалист, прикрепив скриншоты с критикой в свой адрес.
26 августа чемпионы Казахстана и Кипра вышли в основной этап Лиги чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти одолел шотландский «Селтик», а «Пафос» стал победителем двухматчевого противостояния с сербской «Црвеной Звездой».
Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН» этим летом. Ранее он не работал в Российской Премьер-лиге. 37-летний специалист имеет в своем активе победы в двух разных национальных чемпионатах. В 2023 году «Арис» под руководством Шпилевского впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, а также завоевал Суперкубок страны. В 2020 году Шпилевский привел «Кайрат» к победе в чемпионате Казахстана.
«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13‑е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах на право выступать в высшем дивизионе (2:1, 1:3). 16 июня стало известно, что «Пари НН» выступит в РПЛ в сезоне‑2025/26, такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. «Пари НН» будет выступать в РПЛ вместо занявших 12‑е место в прошлом сезоне «Химок», которые не прошли лицензирование в РФС.
После 6 туров Российской Премьер-лиги «Пари НН» набрал 3 очка и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице. В субботу, 30 августа, в рамках 7-го тура РПЛ подопечные Алексея Шпилевского сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.
Валерий Карпин
Алексей Шпилевский
Денис Макаров
(Хуан Хосе Касерес)
16′
Даниил Фомин
46′
Николас Маричаль
(Хуан Хосе Касерес)
90+3′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
15
Данил Глебов
10
Бителло
24′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
71′
21
Антон Миранчук
74
Даниил Фомин
71′
14
Эль Мехди Маухуб
44
Антонио Диас Рубенс
90′
50
Александр Кутицкий
33
Иван Сергеев
88′
13
Николя Муми Нгамале
77
Денис Макаров
88′
17
Ульви Бабаев
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
40
Олакунле Олусегун
88′
8
Мамаду Майга
25
Свен Карич
77
Андрей Ивлев
32
Вадим Пигас
59′
23
Хуан Камило Кастильо
88
Даниил Лесовой
71′
16
Ярослав Крашевский
29
Лука Веснер Тичич
78′
78
Николай Калинский
20
Хуан Мануэль Боселли
60′
78′
75
Матвей Федоров
27
Вячеслав Грулев
59′
21
Реналдо Сефас
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти