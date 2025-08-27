«Кайрат» и «Пафос» помогли тренеру «Пари НН» ответить критикам

Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН» этим летом. Ранее он не работал в Российской Премьер-лиге. 37-летний специалист имеет в своем активе победы в двух разных национальных чемпионатах. В 2023 году «Арис» под руководством Шпилевского впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, а также завоевал Суперкубок страны. В 2020 году Шпилевский привел «Кайрат» к победе в чемпионате Казахстана.