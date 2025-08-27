В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на поиск легионеров

Напомним, что в начале августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, к началу сезона-2026/27 количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено с 13 до 10, а на поле одновременно смогут выходить не более пяти легионеров вместо прежних восьми.