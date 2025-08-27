В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на поиск легионеров

Ранее «Чемпионат» опубликовал информацию о том, что спортивный отдел клуба получил указание руководства сосредоточиться на поиске исключительно российских игроков и футболистов из стран СНГ, которые не считаются в РПЛ легионерами.
— Кто‑то опять распространяет всякую ерунду! Могу только так прокомментировать, — сказал Нагорных «Матч ТВ».
Этим летом «Локомотив» подписал пятерых футболистов, среди которых лишь один иностранец — эквадорский защитник Кристиан Рамирес. Несмотря на полученное летом 2021 года российское гражданство, он продолжает считаться легионером, так как заигран за сборную Эквадора.
Напомним, что в начале августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, к началу сезона-2026/27 количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено с 13 до 10, а на поле одновременно смогут выходить не более пяти легионеров вместо прежних восьми.
На данный момент «Локомотив» является клубом с наименьшим количеством иностранцев в РПЛ. В заявке «железнодорожников» находятся всего четыре легионера: защитники Кристиан Рамирес (Эквадор), Лукас Фассон (Бразилия), Жерзино Ньямси (Франция) и Сесар Монтес (Мексика).
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 31 августа, команда Михаила Галактионов дома сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:45 по московскому времени.