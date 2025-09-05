Глава ВТБ: лимит доверия Карпину в «Динамо» не исчерпан

Банк ВТБ является генеральным спонсором московского клуба.
«Лимит доверия Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл там и его сразу увольнять? Пускай работает», — сказал Костин.
В разговоре с «Матч ТВ» Костин отметил, что, если «Динамо» снова не станет чемпионом в этом сезоне, в этом не будет большой проблемы.
«Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда‑нибудь станем чемпионами — только не надо дергаться», — заявил он.
Карпин возглавил московское «Динамо» в июне этого года. Под его руководством «бело-голубые» провели десять матчей, в которых одержали три победы при двух ничьих и пяти поражениях. Контракт 56-летнего специалиста рассчитан до 2028 года.
Московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. 13 августа «бело-голубые» дома сыграют со «Спартаком».
Хасанби Биджиев
Валерий Карпин
Джавад Хоссейннеджад
(Никита Глушков)
74′
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
76′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
54′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
85′
21
Абдулпаша Джабраилов
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
77
Денис Макаров
10
Бителло
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
83′
7
Дмитрий Скопинцев
21
Антон Миранчук
31′
74′
14
Эль Мехди Маухуб
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти