Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.81
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

Глава ВТБ: лимит доверия Карпину в «Динамо» не исчерпан

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что несмотря на провальный старт «Динамо» лимит доверия к главному тренеру команды Валерию Карпину не исчерпан. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Банк ВТБ является генеральным спонсором московского клуба.

«Лимит доверия Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл там и его сразу увольнять? Пускай работает», — сказал Костин.

В разговоре с «Матч ТВ» Костин отметил, что, если «Динамо» снова не станет чемпионом в этом сезоне, в этом не будет большой проблемы.

«Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда‑нибудь станем чемпионами — только не надо дергаться», — заявил он.

Карпин возглавил московское «Динамо» в июне этого года. Под его руководством «бело-голубые» провели десять матчей, в которых одержали три победы при двух ничьих и пяти поражениях. Контракт 56-летнего специалиста рассчитан до 2028 года.

Московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. 13 августа «бело-голубые» дома сыграют со «Спартаком».

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Валерий Карпин
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
(Никита Глушков)
74′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
76′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
54′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
85′
21
Абдулпаша Джабраилов
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
77
Денис Макаров
10
Бителло
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
83′
7
Дмитрий Скопинцев
21
Антон Миранчук
31′
74′
14
Эль Мехди Маухуб
Статистика
Динамо Мх
Динамо
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
2
2
Угловые
1
1
Фолы
11
20
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти