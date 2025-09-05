Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.81
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

«Спартак» подписал защитника «Ренна» на необычных условиях

23-летний центральный защитник сборной Камеруна Кристофер Ву продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

«Спартак» объявил о трансфере Кристофера Ву. С защитником подписано четырехлетнее соглашение. Ву будет играть за красно-белых под третьим номером.

По данным журналиста Максима Никитина сделка состоялась в нестандартном формате. «Спартак» подписал защитника «Ренна» на бесплатной основе. Однако это будет полноценный трансфер, а не просто подписание свободного агента. Взамен «Ренн» получит 20% от последующей перепродажи футболиста. Французский клуб согласился на такие условия.

«Ренн» стремился продлить контракт с Ву, но переговоры зашли в тупик. Чтобы не рисковать и не отпускать защитника без компенсации, руководство французов пошло на компромисс с «Спартаком».

Кристоферу Ву через две недели исполнится 24 года. Ранее уроженец Парижа играл только во Франции — за «Нанси», «Ланс» и «Ренн», за который выступал с 2022 года. В общей сложности Ву провел 60 матчей за бретонский клуб, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу. На международном уровне Кристофер играет за сборную Камеруна — 21 игра и 2 забитых мяча. Портал Transfermark оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Красно-белые активно занимаются поиском игрока, способного сыграть в центре обороны. Ранее клуб активно интересовался защитниками «Галатасарая» Карлосос Куэстой и «Фенербахче» Александром Джику. Однако в обоих случаях по разным причинам переговоры не завершились трансфером.

Этим летом состав «Спартака» покинули сразу четыре центральных защитника — Алексис Дуарте («Сантос»), Никита Чернов («Крылья Советов»), Миенти Абена («Газишехир») и Павел Маслов (без клуба).

После 7 туров «Спартак» набрал 11 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В субботу, 13 сентября, подопечные Деяна Станковича в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги сыграют против московского «Динамо».