«Спартак» подписал защитника «Ренна» на необычных условиях

«Спартак» объявил о трансфере Кристофера Ву. С защитником подписано четырехлетнее соглашение. Ву будет играть за красно-белых под третьим номером.
По данным журналиста Максима Никитина сделка состоялась в нестандартном формате. «Спартак» подписал защитника «Ренна» на бесплатной основе. Однако это будет полноценный трансфер, а не просто подписание свободного агента. Взамен «Ренн» получит 20% от последующей перепродажи футболиста. Французский клуб согласился на такие условия.
«Ренн» стремился продлить контракт с Ву, но переговоры зашли в тупик. Чтобы не рисковать и не отпускать защитника без компенсации, руководство французов пошло на компромисс с «Спартаком».
Кристоферу Ву через две недели исполнится 24 года. Ранее уроженец Парижа играл только во Франции — за «Нанси», «Ланс» и «Ренн», за который выступал с 2022 года. В общей сложности Ву провел 60 матчей за бретонский клуб, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу. На международном уровне Кристофер играет за сборную Камеруна — 21 игра и 2 забитых мяча. Портал Transfermark оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Красно-белые активно занимаются поиском игрока, способного сыграть в центре обороны. Ранее клуб активно интересовался защитниками «Галатасарая» Карлосос Куэстой и «Фенербахче» Александром Джику. Однако в обоих случаях по разным причинам переговоры не завершились трансфером.
Этим летом состав «Спартака» покинули сразу четыре центральных защитника — Алексис Дуарте («Сантос»), Никита Чернов («Крылья Советов»), Миенти Абена («Газишехир») и Павел Маслов (без клуба).
После 7 туров «Спартак» набрал 11 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В субботу, 13 сентября, подопечные Деяна Станковича в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги сыграют против московского «Динамо».