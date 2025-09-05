«Спартак» подписал защитника «Ренна» на необычных условиях

Кристоферу Ву через две недели исполнится 24 года. Ранее уроженец Парижа играл только во Франции — за «Нанси», «Ланс» и «Ренн», за который выступал с 2022 года. В общей сложности Ву провел 60 матчей за бретонский клуб, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу. На международном уровне Кристофер играет за сборную Камеруна — 21 игра и 2 забитых мяча. Портал Transfermark оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.