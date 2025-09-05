Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.81
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

Олег Романцев назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что ЦСКА и «Краснодар» являются главными претендентами на чемпионский титул в РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На минувших выходных ЦСКА и «Краснодар» встретились в центральном матче 7-го тура в РПЛ и сыграли вничью — 1:1.

«Во встрече ЦСКА и “Краснодара” оба клуба показали футбол, позволяющий считать их главными претендентами в борьбе за золото. Тем более у них есть кем решать эту задачу. У действующего чемпиона это Кордоба, Сперцян, Черников, Акгацев, Перрен. У армейцев — вышедшие на первые роли молодые Кисляк с Глебовым, Обляков, Мойзес и, конечно, Акинфеев. Были опасения, что команда столкнется с трудностями из-за прихода нового тренера. Но благодаря Челестини, который сразу наладил контакт с игроками, они уже позади. Что и подтвердили семь туров, без поражений пройденные командой — на одном дыхании!

Кто может составить конкуренцию этим клубам? Прежде всего “Зенит”. О чем сразу же заявил его новый председатель правления Константин Зырянов. И хотя питерцы начали сезон не так ярко, как ожидали болельщики, им вполне по силам решить эту задачу. Семак располагает одним из самых мощных составов в лиге, там очень качественные исполнители. Не думаю, что на золоте уже поставили крест “Спартак” и “Динамо”. Да, они пока отстают даже от “Балтики” и “Локомотива”, у которых цели поскромнее, но все будет зависеть от того, как быстро Станкович и Карпин поставят игру. Думаю, чемпионская гонка получится такой же горячей, как в прошлом сезоне, когда все решилось в последнем туре», — сказал Романцев.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ЦСКА на одно очко. 13 сентября «быки» дома сыграют с «Акроном», а ЦСКА на следующий день на выезде встретится с «Ростовом».