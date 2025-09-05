Олег Романцев назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

«Во встрече ЦСКА и “Краснодара” оба клуба показали футбол, позволяющий считать их главными претендентами в борьбе за золото. Тем более у них есть кем решать эту задачу. У действующего чемпиона это Кордоба, Сперцян, Черников, Акгацев, Перрен. У армейцев — вышедшие на первые роли молодые Кисляк с Глебовым, Обляков, Мойзес и, конечно, Акинфеев. Были опасения, что команда столкнется с трудностями из-за прихода нового тренера. Но благодаря Челестини, который сразу наладил контакт с игроками, они уже позади. Что и подтвердили семь туров, без поражений пройденные командой — на одном дыхании!



Кто может составить конкуренцию этим клубам? Прежде всего “Зенит”. О чем сразу же заявил его новый председатель правления Константин Зырянов. И хотя питерцы начали сезон не так ярко, как ожидали болельщики, им вполне по силам решить эту задачу. Семак располагает одним из самых мощных составов в лиге, там очень качественные исполнители. Не думаю, что на золоте уже поставили крест “Спартак” и “Динамо”. Да, они пока отстают даже от “Балтики” и “Локомотива”, у которых цели поскромнее, но все будет зависеть от того, как быстро Станкович и Карпин поставят игру. Думаю, чемпионская гонка получится такой же горячей, как в прошлом сезоне, когда все решилось в последнем туре», — сказал Романцев.