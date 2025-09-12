Ричмонд
Гол Сауся «Спартаку» признан лучшим в РПЛ в июле и августе

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь стал обладателем награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний футболист забил свой дебютный гол в РПЛ, поразив ворота «Спартака» (3:0) в выездном матче 2-го тура. В начале второго тайма Саусь отличился точным ударом в касание из-за пределов штрафной после углового.

На награду также претендовали Джон Кордоба, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев (оба — «Локомотив»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Алеррандро (ЦСКА) и Исмаэл Силва («Ахмат»).

Гол Сауся выиграл в голосовании экспертов РПЛ, получив три из пяти голосов (Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов). В голосовании болельщиков мяч полузащитника «Балтики» набрал 26,06% голосов, немного уступив голу Алеррандро (28,44%). В голосовании комментаторов «Матч Премьер» победу одержал мяч Джона Кордобы.

«Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 14 сентября, калининградцы дома сыграют с «Зенитом». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Спартак
Балтика
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
23
Удары в створ
0
10
Угловые
0
6
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
