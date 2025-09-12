Семак — о Жерсоне: он не будет работать с общей группой «Зенита»

— Еще не все вернулись, но сегодня все вернутся. Что касается Жерсона, то он уже вышел на футбольное поле. Пока работать с общей группой не будет. Как быстро он вернется, будет зависеть от того, как быстро он будет набирать форму, насколько медицинский штаб будет готов его выпустить на поле, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».