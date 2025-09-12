Ричмонд
Семак — о Жерсоне: он не будет работать с общей группой «Зенита»

Главный тренер «Зенита» заявил, что бразилец пока не будет работать с общей группой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как себя чувствует бразильский полузащитник Жерсон.

— Бразильский вопрос. Каково состояние Жерсона, когда он будет готов приступить к тренировкам, выйти на поле? И все ли уже вернулись из сборных, присоединились к команде?

— Еще не все вернулись, но сегодня все вернутся. Что касается Жерсона, то он уже вышел на футбольное поле. Пока работать с общей группой не будет. Как быстро он вернется, будет зависеть от того, как быстро он будет набирать форму, насколько медицинский штаб будет готов его выпустить на поле, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, у Жерсона было повреждение во время тренировки, из-за которого он пропустил прошлый тур РПЛ. Всего он сыграл в шести матчах текущего чемпионата и пока не отметился результативными действиями.

14 июля «Зенит» объявил о переходе 28-летнего полузащитника. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на пять лет. «Фламенго» ранее сообщил, что «Зенит» выплатил бразильскому клубу прописанные в контракте отступные за футболиста — €25 млн. Трансфер Жерсона вошел в топ-10 самых дорогих приобретений в российском футболе. После подписания контракта Жерсон обращался к болельщикам петербургского клуба.

«У меня могучая сила воли и невероятное желание побеждать — я ненавижу проигрывать и делаю все для того, чтобы победить. Готов всегда страстно выкладываться на поле, чтобы побеждать», — передает слова Жерсона официальный сайт «Зенита».

