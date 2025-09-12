Матч «Динамо» — «Спартак» 13 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Со «Спартаком» ни в чем нельзя быть уверенным, но кажется, Деян Станкович и его банда на верном пути. По крайней мере, красно-белые перед паузой наконец-то показали стабильность, выиграв три матча подряд с учетом Кубка, а последнее поражение было больше месяца назад от «Локомотива». Хотя по игре последний матч против «Сочи» (2:1) оставил немало вопросов. Очная встреча, конечно, может перевернуть все впечатления с ног на голову, но прямо сейчас давление на Карпина точно выше, чем на Станковича, плюс «Спартак» более плодотворно отработал концовку трансферного окна, заявив перед дедлайном несколько новичков.