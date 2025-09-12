Матч «Динамо» — «Спартак» 13 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 16:45 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Егор Егоров (Нижний Новгород). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Дерби между «Динамо» и «Спартаком» является старейшим в Москве и России. Это уже 220-я встреча бело-голубых и красно-белых с учетом товарищеских. В советские времена «Динамо» было успешнее, но в российской истории «Спартак» уже полностью доминировал, переломив общую статистику в свою пользу. Достаточно сказать, что в РПЛ у «Спартака» в три раза больше побед в очных встречах: 33 против 11. Правда последняя игра на этом же стадионе осталась за «Динамо». 11 мая подопечные тогда Ролана Гусева обыграли команду Деяна Станковича со счетом 2:0 благодаря голам Хорхе Карраскаля и Муми Нгамале. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Все предматчевые расклады — в пользу гостей. Обе команды не слишком удачно начали новый сезон, но «Спартак» вышел из кризиса раньше и опережает «Динамо» в таблице на 3 очка. Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин, совмещающий работу в клубе со сборной России, пока никак не найдет правильных настроек, и динамовцы из 10 официальных матчей выиграли лишь 3, два в чемпионате и один в Кубке. Перед паузой на сборные «Динамо» проиграло одноклубникам из Махачкалы (0:1) и теперь занимает лишь 9-е место в таблице, ниже всех столичных команд.
Со «Спартаком» ни в чем нельзя быть уверенным, но кажется, Деян Станкович и его банда на верном пути. По крайней мере, красно-белые перед паузой наконец-то показали стабильность, выиграв три матча подряд с учетом Кубка, а последнее поражение было больше месяца назад от «Локомотива». Хотя по игре последний матч против «Сочи» (2:1) оставил немало вопросов. Очная встреча, конечно, может перевернуть все впечатления с ног на голову, но прямо сейчас давление на Карпина точно выше, чем на Станковича, плюс «Спартак» более плодотворно отработал концовку трансферного окна, заявив перед дедлайном несколько новичков.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям, хотя в целом фаворита выделить не могут. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 3,00, победа «Спартака» представлена с коэффициентом 2,55. Ничейный исход оценивается в 3,40. Также чуть более вероятна результативная игра, нежели закрытый матч без голевых моментов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2,04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,83.