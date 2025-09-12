Ричмонд
ЦСКА продлил контракт с защитником сборной России

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с центральным защитником Игорем Дивеевым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/pfccskamoscow

Новое соглашение с 25-летним игроком сборной России рассчитано до лета 2029 года.

Дивеев перешел в ЦСКА зимой 2019 года из «Уфы» за 1,5 млн евро. За шесть с половиной лет он провел за армейцев 192 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал пять голевых передач.

С ЦСКА Дивеев дважды выигрывал Кубок России (2023, 2025), один раз — Суперкубок страны (2025), а также становился серебряным (2023) и бронзовым (2025) призером РПЛ.

С 2020 года Дивеев явялется основым игроком сборной России, за которую он провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 14 сентября, команда Фабио Челестини на выезде сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.