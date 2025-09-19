В «Спартаке» составили список на замену тренеру Станковичу

По информации источника, в совете директоров и внутри клуба пока нет единого мнения относительно будущего сербского тренера в «Спартаке». В то же время в московском клубе отмечается серьёзное недовольство работой и результатами Станковича, а на случай его возможного ухода подготовлен шорт-лист потенциальных кандидатов. Конкретные имена специалистов, которые могут возглавить «Спартак», не называются.
Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством «красно-белые» финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В воскресенье, 21 сентября, «красно-белые» дома сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.