Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.10
П2
4.53
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
7.01
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
4.01
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2

В «Спартаке» составили список на замену тренеру Станковичу

Руководство московского «Спартака» составило список потенциальных кандидатов на замену главного тренера Деяна Станковича. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

По информации источника, в совете директоров и внутри клуба пока нет единого мнения относительно будущего сербского тренера в «Спартаке». В то же время в московском клубе отмечается серьёзное недовольство работой и результатами Станковича, а на случай его возможного ухода подготовлен шорт-лист потенциальных кандидатов. Конкретные имена специалистов, которые могут возглавить «Спартак», не называются.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством «красно-белые» финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В воскресенье, 21 сентября, «красно-белые» дома сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.