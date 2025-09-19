В «Спартаке» составили список на замену тренеру Станковичу

По информации источника, в совете директоров и внутри клуба пока нет единого мнения относительно будущего сербского тренера в «Спартаке». В то же время в московском клубе отмечается серьёзное недовольство работой и результатами Станковича, а на случай его возможного ухода подготовлен шорт-лист потенциальных кандидатов. Конкретные имена специалистов, которые могут возглавить «Спартак», не называются.