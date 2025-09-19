Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Зенит» в 9-м туре РПЛ

Центральный матч тура между «Краснодаром» и «Зенитом» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян. Резервным судьей назначен Егор Егоров, арбитром ВАР — Сергей Иванов, ассистентом ВАР — Вера Опейкина.