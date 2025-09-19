Ричмонд
Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Зенит» в 9-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Центральный матч тура между «Краснодаром» и «Зенитом» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян. Резервным судьей назначен Егор Егоров, арбитром ВАР — Сергей Иванов, ассистентом ВАР — Вера Опейкина.

Матч «Краснодар» — состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Другие судейские назначения на матчи 7-го тура РПЛ

30 августа, суббота:

  • «Пари НН» — «Ахмат»: главный судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян, резервный судья — Антон Анопа, ВАР — Андрей Фисенко, ассистент ВАР — Евгений Кукуляк;

  • «Акрон» — «Рубин»: главный судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Денис Петров, Дмитрий Маликов, резервный судья — Максим Перезва, ВАР — Иван Абросимов, ассистент ВАР — Артур Федоров;

  • «Динамо» Махачкала — «Локомотив»: главный судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев, резервный судья — Николай Волошин, ВАР — Ян Бобровский, ассистент ВАР — Павел Шадыханов;

21 сентября, воскресенье:

  • «Оренбург» — «Динамо»: главный судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Белокур, резервный судья — Станислав Матвеев, ВАР — Артур Федоров, ассистент ВАР — Антон Фролов;

  • «Спартак» — «Крылья Советов»: главный судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, резервный судья — Владислав Целовальников, ВАР — Павел Шадыханов, ассистент ВАР — Андрей Фисенко;

  • «Балтика» — «Ростов»: главный судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, резервный судья — Инал Танашев, ВАР — Рафаэль Шафеев, ассистент ВАР — Ян Бобровский;

22 сентября, понедельник:

  • «Сочи» — ЦСКА: главный судья судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов, резервный судья — Михаил Черемных, ВАР — Виталий Мешков, ассистент ВАР — Ранэль Зияков.