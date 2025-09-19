Ричмонд
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в 35 лет

Бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

35-летний бразилец сделал соответствующее заявление в свой день рождения на странице своей супруги Марьяны Шотт де Фрейтас в социальных сетях.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо, Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — сказано в сообщении.

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», который расторг с ним контракт летом 2024 года. Сообщалось, что у бразильца возникли проблемы неврологического характера, из-за которых он был вынужден перенести операцию. Марио провел за «сине-бело-голубых» 18 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Минувшим летом Фернандес был на просмотре в московском «Торпедо», однако получил травму и вернулся в Бразилию.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016) и обладателем Кубка страны (2013). В общей сложности он провел за московский клуб 329 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.

В 2016 году Фернандес получил российской гражданство и стал игроком сборной России, за которую провел 33 матча и забил пять голов. Бразилец защищал цвета российской сборной на ЧМ-2018 и Евро-2020.

На родине Фернандес выступал за «Гремио» и «Интернасьонал», сыграв за них в общей сложности чуть более 100 матчей. В 2014 году он провел один тайм в товарищеском матче в составе сборной Бразилии.