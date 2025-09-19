Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.10
П2
4.39
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.73
П2
7.00
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2

Семак назвал самую стабильную и сбалансированную команду РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» считает действующего чемпиона России по футболу «Краснодар» самой стабильной и сбалансированной командой Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, означает ли лидирующая позиция «Краснодара» в чемпионате России, что «быки» являются самым опасным соперником для сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-лиге.

— И позиция «Краснодара»… Означает ли она, что это сейчас самый опасный соперник в чемпионате?

— Команда самая, наверное, сбалансированная, стабильная, которая показывает хороший набор очков. И по ходу прошлого чемпионата очень большое количество побед, и этот чемпионат тоже по такому же сценарию «Краснодар» проводит, достаточно уверенно. Конечно, можно сказать, что на сегодняшний день эта команда — самая стабильная, самая сбалансированная по результату, безусловно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 8 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков. В активе «Зенита» 13 очков, команда занимает шестое место.