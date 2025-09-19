Матч «Краснодар» — «Зенит» 21 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Ozon Арена». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прошлом туре «Краснодар» справился с «Акроном» без дисквалифицированного Кордобы — 2:1, победный гол на счету Кривцова. Это позволило «быкам» сохранить лидерство в чемпионате, после 8 туров в их активе 19 очков. В среду «Краснодар» одержал еще одну победу — в Кубке России над «Крыльями Советов» (2:1). У Мусаева глубокий состав, тренеру есть кем усилить игру со скамейки запасных. Хотя есть и потери: Диего Коста был удален в матче с «Акроном», у Черникова травма.
«Зенит» продолжает искать способы наладить игру. Команда Семака создает мало голевых моментов. За 8 туров петербуржцы нанесли 100 ударов по воротам («Краснодар» — 126), по ударам в створ небольшое преимущество у «Зенита» — 42 против 39. У гостей в этом матче не сыграет звездный новичок Жерсон. В то же время полузащитник Вендел восстановился после травмы. Неделю назад «Зенит» сыграл 0:0 с «Балтикой», а в среду победил «Ахмат» 2:1 в Кубке России. Команда Семака пока занимает 6-е место в РПЛ.
В прошлом сезоне команды обменялись победами. «Краснодар» вырвал победу на своем поле (2:0), «Зенит» взял три очка в Санкт-Петербурге — 4:1. Результаты матчей и календарь РПЛ вы можете найти здесь.
Шансы команд практически равны в этом матче. На победу «Краснодара» можно поставить за 2,60, на ничью — за 3,30, на победу «Зенита» — за 3,00. Тотал голов меньше 2,5 стоит 1,77, тотал больше 2,5 — 2,12. Вариант «обе забьют» оценивается в 1,81, а вариант «обе команды забьют в обоих таймах» — в 13,50.