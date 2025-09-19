Матч «Краснодар» — «Зенит» 21 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В прошлом туре «Краснодар» справился с «Акроном» без дисквалифицированного Кордобы — 2:1, победный гол на счету Кривцова. Это позволило «быкам» сохранить лидерство в чемпионате, после 8 туров в их активе 19 очков. В среду «Краснодар» одержал еще одну победу — в Кубке России над «Крыльями Советов» (2:1). У Мусаева глубокий состав, тренеру есть кем усилить игру со скамейки запасных. Хотя есть и потери: Диего Коста был удален в матче с «Акроном», у Черникова травма.