Игнашевич: 10 иностранцев в составе «Зенита» — это неправильно

При этом бывший защитник ЦСКА и сборной России не поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как он относится к возможному ужесточению лимита на легионеров в российском футболе.

«Как я отношусь к ужесточению лимита на легионеров? Я считаю, что любой лимит деёт ограничения — поэтому я против лимитов. Мы сейчас находимся в изоляции, не участвуем в международных соревнованиях, никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев. Мне это непонятно, надо думать над этим», — приводит слова Игнашевича Metaratings.

«Возьмем “Зенит”: играют 10−11 иностранцев, включая Алипа и Дугласа Сантоса, один Латышонок из россиян. Это не совсем правильно. Иностранные футболисты не мотивированы, на мой взгляд, у них нет больших футбольных амбиций и целей. Они не хотят себя проявлять сегодня, попасть в другую команду. Просто хотят заработать», — добавил экс-защитник.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев сообщил, что с сезона-2028/2029 действующий лимит на легионеров будет ужесточён по формуле «десять в заявке, пять на поле». В настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле 8 легионеров одновременно. Футболисты из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана легионерами не считаются.

Большую часть карьеры Сергей Игнашевич провел в составе ЦСКА. Вместе с красно-синими Игнашевич становился обладателем Кубка УЕФА, пятикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Помимо армейцев, Игнашевич выступал за «Крылья Советов» и «Локомотив».

После завершения карьеры в 2018 году Игнашевич работал тренером в системе ЦСКА, затем возглавлял московское «Торпедо» и «Балтику». По итогам сезона-2023/2024 калининградский клуб, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата, вылетел в Первую лигу, после чего Игнашевич был отправлен в отставку.