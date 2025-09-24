Игнашевич: 10 иностранцев в составе «Зенита» — это неправильно

«Как я отношусь к ужесточению лимита на легионеров? Я считаю, что любой лимит деёт ограничения — поэтому я против лимитов. Мы сейчас находимся в изоляции, не участвуем в международных соревнованиях, никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев. Мне это непонятно, надо думать над этим», — приводит слова Игнашевича Metaratings.