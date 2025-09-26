Агент рассказал о наличии у Кокорина предложений из стран Азии

Тимофей Бердышев ответил на вопрос о будущем футболиста.
«Саша хорошо общается с владельцем клуба. У них хорошие рабочие отношения. Я думаю, что на сегодняшний день ему комфортно в “Арисе”, а “Арису” нужен Кокорин. Думаю, в конце сезона они поговорят о дальнейшем сотрудничестве. У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ. По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность. Возвращаясь к “Арису”, отмечу, что у Александра с клубом складываются хорошие взаимоотношения. Саша помогает клубу, а клуб делает все возможное, что может ему дать», — передает слова Бердышева «Спорт-Экспресс».
На этой неделе стало известно, что Кокорин перенес артроскопическую операцию на колене. «Травмы нет. Была чистка колена, которая была запланирована чуть позже, но сделали чуть раньше. Думаю, через полтора месяца Александр уже будет готов играть», — сообщил агент.
Александр Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года, всего провел 98 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. В сезоне 2023/24 он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом турнира.