Агент рассказал о наличии у Кокорина предложений из стран Азии

«Саша хорошо общается с владельцем клуба. У них хорошие рабочие отношения. Я думаю, что на сегодняшний день ему комфортно в “Арисе”, а “Арису” нужен Кокорин. Думаю, в конце сезона они поговорят о дальнейшем сотрудничестве. У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ. По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность. Возвращаясь к “Арису”, отмечу, что у Александра с клубом складываются хорошие взаимоотношения. Саша помогает клубу, а клуб делает все возможное, что может ему дать», — передает слова Бердышева «Спорт-Экспресс».