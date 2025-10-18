Матч лидеров РПЛ, КХЛ, Медведев в Алма-Ате: что смотреть сегодня

Футбол. РПЛ. 12-й тур. «Локомотив» — «ЦСКА»
19:15 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko Спорт.
В центральном матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая железнодорожников на один балл. Команда Фабио Челестини идет на серии из четырех побед во всех турнирах и намерена выиграть пятый матч. За 11 туров армейцы потерпели лишь одно поражение, не справившись с «Ростовом» (0:1).
«Локомотив» идет в РПЛ без единого поражения. Подопечные Михаила Галактионова одержали шесть побед и пять раз сыграли вничью. «Локомотив» намерен подтвердить свои чемпионские амбиции и обыграть ЦСКА на своем поле.
Также сегодня, 18 октября, свой матч 12-го тура проведет действующий чемпион РПЛ «Краснодар». Команда Мурада Мусаева на выезде сыграет с «Динамо» Махачкала. Еще одна встреча пройдет в Москве. «Спартак» на своем поле примет «Ростов».
Трансляции всех матчей доступны на «Матч ТВ».
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Локомотив»
17:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА из Санкт-Петербурга примет ярославский «Локомотив».
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 22 очками. Команда в последних матчах одержала три победы и потерпела два поражения. В начале октября «Локомотив» уже обыгрывал СКА и попробует сделать это еще один раз.
СКА под руководством Игоря Ларионова располагается в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции с 16 баллами. СКА в последних встречах одержал две победы и уступил в трех матчах. Армейцы идут на серии из двух побед и намерены одержать третью, огорчив «Локомотив».
Также сегодня, 18 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся прошлогодний финалист Кубка Гагарина «Трактор» и «Салават Юлаев». А «Барыс» на своей площадке примет казанский «Ак Барс».
Трансляции всех матчей доступны на «Матч ТВ» и «Кинопоиске».
Теннис. Мужчины. Алма-Ата. ½ финала. Даниил Медведев (Россия, 14) — Джеймс Дакворт (Австралия, 138)
13:00* (время начала может измениться) Где смотреть: «Кинопоиск», паблик в VK.
В полуфинале турнира категории АТР 250 в Алма-Ате 14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Австралии Джеймса Дакворта, который занимает 138-е место в рейтинге АТР.
Ранее россиянин уже обыгрывал Дакворта в 2021 году на турнире в Канаде. Дакворт на пути к ½ финала турнира в Алма-Ате обыграл прошлогоднего финалиста Габриэля Диалло из Канады, а также одержал победу над 22-й ракеткой мира Флавио Коболли из Италии.
Медведев проводит не очень удачный сезон и в хочет завершить год на положительной ноте. Россиянин попытается обыграть 33-летнего австралийца и побороться за титул в Казахстане.
Теннис. Женщины. Нинбо. ½ финала. Диана Шнайдер (Россия, 19) — Екатерина Александрова (Россия, 10)
12:30* (время начала может измениться) Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики в VK.
В матче ½ финала турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо 19-я ракетка мира Диана Шнайдер сыграет против 10-го номера мирового рейтинга Екатерины Александровой.
В этом сезоне девушки уже играли в финале турнира в мексиканском Монтеррее. В Мексике титул завоевала Диана Шнайдер, обыграв Александрову в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Кто окажется сильнее в это раз и будет бороться за трофей в Нинбо? Ответ узнаем уже скоро.
Футбол. Ла Лига. 9-й тур. «Барселона» — «Жирона»
17:15 Где смотреть: «Матч ТВ», Okko Спорт, «Кинопоиск».
В рамках 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле примет «Жирону».
«Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступая мадридскому «Реалу» два очка. Команду Ханси Флика не устраивает такое положение и она хочет забрать три очка в домашнем матче. В последней встрече в рамках чемпионата страны сине-гранатовые крупно уступили Севилье (1:4).
«Жирона» идет на 17-м месте в чемпионате Испании, набрав за 8 туров шесть очков. В последнем матче Ла Лиги подопечные Мичела обыграли «Валенсию» (2:1) и хотят продолжить победную серию.
Футбол. Бундеслига. 7-й тур. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
19:30 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках 7-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию».
«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 18 очками. «Боруссия» идет на втором месте, отставая от подопечных Венсана Компани на четыре балла. В этом сезоне ни одна из команд еще не потерпела поражение в чемпионате страны. «Бавария» пропустила лишь три гола, а «Боруссия» — четыре. По забитым мячам разница более существенная — 25 у «Баварии» против 12 у «Боруссии». Кто впервые проиграет в нынешнем сезоне чемпионата Германии? Узнаем уже сегодня.