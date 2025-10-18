Матч лидеров РПЛ, КХЛ, Медведев в Алма-Ате: что смотреть сегодня

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 18 очками. «Боруссия» идет на втором месте, отставая от подопечных Венсана Компани на четыре балла. В этом сезоне ни одна из команд еще не потерпела поражение в чемпионате страны. «Бавария» пропустила лишь три гола, а «Боруссия» — четыре. По забитым мячам разница более существенная — 25 у «Баварии» против 12 у «Боруссии». Кто впервые проиграет в нынешнем сезоне чемпионата Германии? Узнаем уже сегодня.