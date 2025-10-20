Станислав Черчесов: в моем лексиконе нет слова «проблема»

На 38-й минуте полузащитник грозненцев Лечи Садулаев не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив выше ворот. «Ахмат» не может забить пенальти во втором матче кряду, не сумев реализовать семь из десяти последних ударов с точки.
«В моем лексиконе нет слова “проблема”. Есть вопрос, который надо решать. Мы его решим. Главное, чтобы пенальти было, а там решим. Главное, что мы их зарабатываем. Значит, действуем в чужой штрафной агрессивно. Понятно, что неприятный момент, но футбольный», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
«Ахмат» упустил победу на третьей добавленной минуте после точного удара нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В среду, 22 октября, грозненцы в Кубке России на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.