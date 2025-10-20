Станислав Черчесов: в моем лексиконе нет слова «проблема»

«В моем лексиконе нет слова “проблема”. Есть вопрос, который надо решать. Мы его решим. Главное, чтобы пенальти было, а там решим. Главное, что мы их зарабатываем. Значит, действуем в чужой штрафной агрессивно. Понятно, что неприятный момент, но футбольный», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.