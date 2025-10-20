Батраков — 3-й в XXI веке, забивший 10+ голов в разных сезонах до 21 года

Алексей — воспитанник Академии «Локо»: он находится в структуре нашего клуба с 2011 года. В 2024-м году Батраков был признан лучшим молодым футболистом России (лауреат премии «Первая пятерка»). Текущий контракт с московским клубом действует у Алексея до 2027 года. В 2023 году он также начал привлекаться к матчам со Сборной России. Дебютный гол россиянина пришелся на матч против Брунея.