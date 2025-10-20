Батраков — 3-й в XXI веке, забивший 10+ голов в разных сезонах до 21 года

Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком в XXI веке, который забил более 10 голов в двух разных сезонах и сделал это в возрасте до 21 года. Об этом сообщает Opta.
Алексей Батраков забил 14 голов в предыдущем сезоне и 10 в текущем чемпионате, хотя ему по-прежнему 20 лет.
Ранее аналогичные достижения были только у Александра Кержакова (в 2002 и 2003 годах) и у Жо (в 2006 и 2007 годах).
Напомним, 20-летний Батраков выступает в Российской Премьер-лиге с сезона 2023/2024. Всего за три сезона он забил в чемпионате 25 голов после 46 матчей. В Кубке России полузащитник провел 13 игр и забил трижды.
Алексей — воспитанник Академии «Локо»: он находится в структуре нашего клуба с 2011 года. В 2024-м году Батраков был признан лучшим молодым футболистом России (лауреат премии «Первая пятерка»). Текущий контракт с московским клубом действует у Алексея до 2027 года. В 2023 году он также начал привлекаться к матчам со Сборной России. Дебютный гол россиянина пришелся на матч против Брунея.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет сейчас €23 млн. Это максимальная стоимость полузащитника за всю его карьеру.