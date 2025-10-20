Галактионов объяснил свою просьбу обращаться к нему по отчеству

«Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.



Тем более что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид 16−18-летний молодой человек, начинающий в профессии — естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой», — сказал Галактионов.