Галактионов объяснил свою просьбу обращаться к нему по отчеству

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему попросил журналиста обращаться по отчеству. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На пресс-конференции после матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0) один из журналистов обратился к Галактионову по имени. В ответ 41-летний специалист вежливо попросил называть его по имени и отчеству — Михаил Михайлович.

«Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.

Тем более что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид 16−18-летний молодой человек, начинающий в профессии — естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой», — сказал Галактионов.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. В четверг, 23 октября, «железнодорожники» в Кубке России на выезде сыграют с калининградской «Балтикой». Начало матча — в 21:00 по московскому времени.