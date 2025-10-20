Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.22
П2
2.60
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.58
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.63
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
6.52
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

СМИ: Тренер «Спартака» Станкович может возглавить сборную Сербии

Как сообщает РИА Новости, Футбольный союз Сербии рассматривает Деяна Станковича как одного из основных претендентов на пост главного тренера национальной сборной.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, несмотря на последние результаты и информационный фон вокруг «Спартака», специалист сохраняет высокий авторитет на родине. В Сербии Станковича считают одним из наиболее престижных тренеров, и в союзе связывают с ним возможность построения новой модели игры сборной.

Ранее Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Сербская команда набрала 10 очков в 6 матчах отборочного турнира — ничья и поражение в играх с албанцами (0:0, 0:1), гостевая виктория в игре с Латвией (1:0), две победы над Андоррой (3:0 и 3:1) и крупное поражение в игре с англичанами (0:5).

В заключительных матчах группы K сербы 13 ноября сыграют на «Уэмбли» с англичанами, а тремя днями позднее — на домашнем стадионе со сборной Латвии. В настоящий момент Зоран Миркович временно исполняет обязанности главного тренера команды.

Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года. По итогам прошлого чемпионата красно-белые заняли четвертое место в чемпионате России. В нынешнем сезоне после 12 туров «Спартак» набрал 19 очков и идет шестым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь баллов. Контракт специалиста с командой действует до мая 2027 года.