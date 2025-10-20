СМИ: Тренер «Спартака» Станкович может возглавить сборную Сербии

По данным источника, несмотря на последние результаты и информационный фон вокруг «Спартака», специалист сохраняет высокий авторитет на родине. В Сербии Станковича считают одним из наиболее престижных тренеров, и в союзе связывают с ним возможность построения новой модели игры сборной.
Ранее Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Сербская команда набрала 10 очков в 6 матчах отборочного турнира — ничья и поражение в играх с албанцами (0:0, 0:1), гостевая виктория в игре с Латвией (1:0), две победы над Андоррой (3:0 и 3:1) и крупное поражение в игре с англичанами (0:5).
В заключительных матчах группы K сербы 13 ноября сыграют на «Уэмбли» с англичанами, а тремя днями позднее — на домашнем стадионе со сборной Латвии. В настоящий момент Зоран Миркович временно исполняет обязанности главного тренера команды.
Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года. По итогам прошлого чемпионата красно-белые заняли четвертое место в чемпионате России. В нынешнем сезоне после 12 туров «Спартак» набрал 19 очков и идет шестым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь баллов. Контракт специалиста с командой действует до мая 2027 года.