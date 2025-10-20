СМИ: Тренер «Спартака» Станкович может возглавить сборную Сербии

Ранее Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Сербская команда набрала 10 очков в 6 матчах отборочного турнира — ничья и поражение в играх с албанцами (0:0, 0:1), гостевая виктория в игре с Латвией (1:0), две победы над Андоррой (3:0 и 3:1) и крупное поражение в игре с англичанами (0:5).