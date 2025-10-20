Губерниев: Не удивлюсь, если «Локомотив» выиграет чемпионат

«Они лидеры чемпионата и для этого они и выстраивали всю эту философию. Не удивлюсь, если они выиграют титул. У них есть хорошие игроки, тренер тоже красавец. Выстраивается система. Все идет по плану», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
На прошлой неделе «Локомотив» в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги встречался с на тот момент лидером турнира ЦСКА. Железнодорожники одержали крупную победу со счетом 3:0. В составе «Локомотива» отличились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
«Локомотив с уверенной игрой и победой над ЦСКА! Философия клуба прекрасна! Наши футболисты могут хорошо играть, создавать и забивать!» — написал Губерниев в телеграм-канале после матча.
После 12 туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице, В воскресенье, 26 октября, железнодорожники на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном».