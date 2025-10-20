Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Рубин
2
:
Ахмат
2
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.40
П2
14.50
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
2
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
9.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.80
П2
5.34
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.46
П2
6.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.56
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.04
П2
6.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.13

Губерниев: Не удивлюсь, если «Локомотив» выиграет чемпионат

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Они лидеры чемпионата и для этого они и выстраивали всю эту философию. Не удивлюсь, если они выиграют титул. У них есть хорошие игроки, тренер тоже красавец. Выстраивается система. Все идет по плану», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе «Локомотив» в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги встречался с на тот момент лидером турнира ЦСКА. Железнодорожники одержали крупную победу со счетом 3:0. В составе «Локомотива» отличились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.

«Локомотив с уверенной игрой и победой над ЦСКА! Философия клуба прекрасна! Наши футболисты могут хорошо играть, создавать и забивать!» — написал Губерниев в телеграм-канале после матча.

После 12 туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице, В воскресенье, 26 октября, железнодорожники на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном».

