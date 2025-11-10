Талалаев: уважаю «Краснодар», но на поле я их не увидел

Команды обменялись забитыми мячами в самом дебюте встрече: на третьей минуте отличился полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, а спустя две минуты забил нападающий хозяев Брайан Хиль.
«Второй тайм, я с огромным уважением отношусь к чемпиону России, но я не увидел их на поле. Ни одного удара в створ не было в наш. А мы… Не хватило немножко индивидуального мастерства в завершающей стадии атаки. Не хватило Макса Петрова нестандартности, чуть-чуть точности. Не хватило, может быть, Чивича, который покатить может там передачку. И не хватило взвешенности решений. Мне очень нравится, как прогрессируют Мурид, Беликов, Манелов, они потихонечку добавляют», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущую на пятом месте «Балтику» на пять очков. 22 ноября калининградцы на выезде сыграют против «Оренбурга», а на следующий день «Краснодар» в гостях встретится с «Локомотивом».
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
