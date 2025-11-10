Талалаев: уважаю «Краснодар», но на поле я их не увидел

«Второй тайм, я с огромным уважением отношусь к чемпиону России, но я не увидел их на поле. Ни одного удара в створ не было в наш. А мы… Не хватило немножко индивидуального мастерства в завершающей стадии атаки. Не хватило Макса Петрова нестандартности, чуть-чуть точности. Не хватило, может быть, Чивича, который покатить может там передачку. И не хватило взвешенности решений. Мне очень нравится, как прогрессируют Мурид, Беликов, Манелов, они потихонечку добавляют», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.