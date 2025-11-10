Ричмонд
Талалаев: уважаю «Краснодар», но на поле я их не увидел

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги домашнего матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команды обменялись забитыми мячами в самом дебюте встрече: на третьей минуте отличился полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, а спустя две минуты забил нападающий хозяев Брайан Хиль.

«Второй тайм, я с огромным уважением отношусь к чемпиону России, но я не увидел их на поле. Ни одного удара в створ не было в наш. А мы… Не хватило немножко индивидуального мастерства в завершающей стадии атаки. Не хватило Макса Петрова нестандартности, чуть-чуть точности. Не хватило, может быть, Чивича, который покатить может там передачку. И не хватило взвешенности решений. Мне очень нравится, как прогрессируют Мурид, Беликов, Манелов, они потихонечку добавляют», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущую на пятом месте «Балтику» на пять очков. 22 ноября калининградцы на выезде сыграют против «Оренбурга», а на следующий день «Краснодар» в гостях встретится с «Локомотивом».

Балтика
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19650 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Мурад Мусаев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Иван Беликов)
5′
Краснодар
Эдуард Сперцян
(Гаэтан Перрен)
3′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
39′
23
Мингиян Бевеев
90+1′
91
Брайан Александр Хиль
72′
11
Юрий Ковалев
22
Николай Титков
45+3′
55′
10
Илья Петров
77′
19
Сергей Пряхин
46′
69
Ираклий Манелов
5
Айман Мурид
72′
90
Чиносо Оффор
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
3
Тормена
17
Валентин Пальцев
61′
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
26′
20
Джованни Гонсалес
74′
23
Гаэтан Перрен
70′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
79′
8
Данила Козлов
10
Эдуард Сперцян
63′
79′
67
Казбек Мукаилов
Статистика
Балтика
Краснодар
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
3
2
Угловые
6
2
Фолы
23
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше