Суперкомпьютер назвал фаворита после первой половины сезона РПЛ

Главным претендентом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является
действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй подряд титул оцениваются в 31,6%. В тройку фаворитов также входят ЦСКА (30,4%) и «Зенит» (27,1%). Также шансы на титул имеют «Локомотив» (9,1%), «Спартак» (0,9%) и «Балтика» (0,8%).
Основными претендентами на прямой вылет из РПЛ по итогам сезона являются «Пари НН» (76,1%) и «Сочи» (70,2%).
После 15-го тура турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 33 очка. Столько же баллов у ЦСКА, который уступает «быкам» по личным встречам. Также в тройке лидеров располагается «Зенит», набравший 30 очков. «Пари НН» и «Сочи» замыкают турнирную таблицу, имея в своем активе по восемь баллов.
РПЛ уходит на полуторанедельную паузу на матчи сборных, после чего будут сыграны еще три тура до зимней паузы. Ближайший, 16-й тур, стартует 21 ноября матчем между тольяттинским «Акроном» и «Сочи».