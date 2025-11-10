Суперкомпьютер назвал фаворита после первой половины сезона РПЛ

Главным претендентом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является

действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй подряд титул оцениваются в 31,6%. В тройку фаворитов также входят ЦСКА (30,4%) и «Зенит» (27,1%). Также шансы на титул имеют «Локомотив» (9,1%), «Спартак» (0,9%) и «Балтика» (0,8%).