Черчесов: Даже не помню, были ли у «Спартака» моменты

Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Пабло Солари, у хозяев отличился Георгий Мелкадзе. Станислав Черчесов заявил, что увидел от своей команды необходимую самоотдачу.
— Насколько довольны именно содержанием игры, которую показала ваша команда?
— Ну мы же не фигурное катание, где есть содержание, артистизм. Мы хотели выиграть, нам это не удалось. Сейчас ребят поблагодарил за игру, за самоотдачу. А те ошибки, которые мы допустили, естественно, надо исправлять.
— Что конкретно не понравилось, если брать какие-то ошибки?
— Еще раз повторяю, я никогда не обсуждаю конкретных игроков. Мы свою работу выполнили, по большому счету. То, что хотели, то я и увидел — и самоотдачу, и тактику. Мы не можем пока в открытую играть. Мы мяч отдали, но, видите, честно говоря, даже не помню, был у «Спартака» какой-то момент или нет.
— Если и были, то немного.
— Наш вратарь, по-моему, ни разу не упал, если так разобраться. Поэтому доволен, как играли. но есть нюансы, которые играют решающую роль в таких матчах. Это надо исправлять, — сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».
«Ахмат» потерпел третье поражение подряд в Премьер-лиге, серия без побед длится уже пять матчей. Грозненцы с 16 очками идут на 11‑м месте. В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет в Казани с «Рубином». Встреча состоится 22 ноября.
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти