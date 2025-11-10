Черчесов: Даже не помню, были ли у «Спартака» моменты

— Еще раз повторяю, я никогда не обсуждаю конкретных игроков. Мы свою работу выполнили, по большому счету. То, что хотели, то я и увидел — и самоотдачу, и тактику. Мы не можем пока в открытую играть. Мы мяч отдали, но, видите, честно говоря, даже не помню, был у «Спартака» какой-то момент или нет.