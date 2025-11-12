Черчесов или Карпин: кого рассматривает «Спартак»

Также сообщается, что в настоящий момент «Спартак» не рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Валерия Карпина, который совмещает работу в «Динамо» и сборной России. Сообщалось, что 56-летний специалист может покинуть «бело-голубых» во время ноябрьской паузы на международные матчи. Карпин ранее уже дважды возглавлял «Спартак»: с апреля 2009 по июнь 2012 года и с ноября 2012 по май 2014 года.