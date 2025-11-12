Черчесов или Карпин: кого рассматривает «Спартак»

По информации источника, руководство «Спартака» в качестве одного из потенциальных кандидатов на вакантную позицию рассматривает главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесов. 62-летний специалист ранее уже возглавлял «красно-белых» на заре своей тренерской карьеры в 2007—2008 годах.
Также сообщается, что в настоящий момент «Спартак» не рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Валерия Карпина, который совмещает работу в «Динамо» и сборной России. Сообщалось, что 56-летний специалист может покинуть «бело-голубых» во время ноябрьской паузы на международные матчи. Карпин ранее уже дважды возглавлял «Спартак»: с апреля 2009 по июнь 2012 года и с ноября 2012 по май 2014 года.
Напомним, что вчера «Спартак» сообщил о том, что главный тренер команды Деян Станкович покидает клуб по взаимному согласию сторон. 47-летний серб возглавлял команду с июля 2024 года. Под его руководством «красно-белые» провели 64 матча, в которых одержали 37 побед при 10 ничьих и 17 поражениях.
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который ранее был главным тренером молодежной команды «красно-белых» и входил в тренерский штаб Станковича.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. 22 ноября «красно-белые» дома сыграют против ЦСКА.