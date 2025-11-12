Быстров призвал Карпина сделать выбор между «Динамо» и сборной

Ранее сообщалось, что Карпин может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо» во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Под его руководством «бело-голубые» выдали худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков. После первого круга московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице и находится в трех баллах от зоны стыковых матчей.
«Все-таки, Валерий Георгиевич, надо определиться — либо сборная, либо “Динамо”. Игроки это чувствуют. Он не может влиять на иностранцев. Я уверен что Карпин не хочет видеть, то что было с “Акроном”, когда игроки стояли и руки разводили, не зная кому отдать мяч. Тренер на то и тренер — он должен быть в команде. А сейчас пауза пять дней, он должен игроков учить, какие-то связи наигрывать, а он уезжает в сборную. Нельзя усидеть на двух стульях, тем более когда нет результата у “Динамо”. Сколько еще руководство будет давать шансы?» — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол».
Контракты Карпина со сборной России и московским «Динамо» рассчитаны до лета 2028 года.
Сегодня, 12 ноября, сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против Перу. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти