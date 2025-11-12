Борис Ротенберг назначен на пост гендиректора «Локомотива»

Борис Ротенберг сменил на посту Владимира Леонченко, который занимал эту должность с 2020 года.
«Сегодня совет директоров “Локомотива” официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.
С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций “Локомотива”.
Вместе сделаем “Локомотив” еще сильнее!» — приводит заявление совета директоров клуба «Спорт-Экспресс».
Новый гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал назначение на должность.
«“Локомотив” много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе “Локомотива”, и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в “Локомотиве”» — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится«, — приводит слова Ротенберга “Спорт-Экспресс”.
Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016-го по 2022 год, после чего завершил спортивную карьеру и возглавил департамент развития молодежного футбола «железнодорожников». В 2024 году он стал заместителем генерального директора клуба.
В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турниной таблице с 30 очками. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на три балла.
Михаил Галактионов
Ильдар Ахметзянов
Николай Комличенко
73′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
46′
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
55′
8
Владислав Сарвели
27
Николай Комличенко
90′
99
Руслан Мялковский
7
Зелимхан Бакаев
89′
24
Максим Ненахов
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
59′
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
87′
11
Степан Оганесян
88′
7
Эмирджан Гюрлюк
87′
19
Алешандре Жезус
20
Дмитрий Рыбчинский
81′
8
Владислав Камилов
30
Гедеон Гузина
81′
9
Максим Савельев
33
Ираклий Квеквескири
81′
85
Иван Игнатьев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти