Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Борис Ротенберг назначен на пост гендиректора «Локомотива»

Совет директоров «Локомотива» объявил о назначении на пост генерального директора клуба 39-летнего Бориса Ротенберга, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Борис Ротенберг сменил на посту Владимира Леонченко, который занимал эту должность с 2020 года.

«Сегодня совет директоров “Локомотива” официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.

С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций “Локомотива”.

Вместе сделаем “Локомотив” еще сильнее!» — приводит заявление совета директоров клуба «Спорт-Экспресс».

Новый гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал назначение на должность.

«“Локомотив” много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе “Локомотива”, и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в “Локомотиве”» — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится«, — приводит слова Ротенберга “Спорт-Экспресс”.

Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016-го по 2022 год, после чего завершил спортивную карьеру и возглавил департамент развития молодежного футбола «железнодорожников». В 2024 году он стал заместителем генерального директора клуба.

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турниной таблице с 30 очками. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на три балла.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 8054 зрителя
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Ильдар Ахметзянов
Голы
Локомотив
Николай Комличенко
73′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
46′
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
55′
8
Владислав Сарвели
27
Николай Комличенко
90′
99
Руслан Мялковский
7
Зелимхан Бакаев
89′
24
Максим Ненахов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
59′
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
87′
11
Степан Оганесян
88′
7
Эмирджан Гюрлюк
87′
19
Алешандре Жезус
20
Дмитрий Рыбчинский
81′
8
Владислав Камилов
30
Гедеон Гузина
81′
9
Максим Савельев
33
Ираклий Квеквескири
81′
85
Иван Игнатьев
Статистика
Локомотив
Оренбург
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
5
2
Угловые
5
9
Фолы
13
20
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
