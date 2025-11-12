Борис Ротенберг назначен на пост гендиректора «Локомотива»

«“Локомотив” много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе “Локомотива”, и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в “Локомотиве”» — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится«, — приводит слова Ротенберга “Спорт-Экспресс”.