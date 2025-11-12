Источник: новый лимит на легионеров в РПЛ введут до конца года

По информации источника, новый проект лимита предполагает, что с сезона-2028/29 клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев. Сейчас в РПЛ действует правило «13+8» — не более 13 иностранцев в заявке и восьми на поле.
В ближайшее время будут проведены консультации между Минспортом, РФС и клубами лиги, на которых обсудят плавное и поэтапное ужесточение лимита в течение двух следующих сезонов.
В начале августа этого года Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. В сентябре должна была состояться встреча министра спорта с представителями РФС, РПЛ и руководителями клубов, однако из-за изменений в графике Дегтярева встреча оказалась отложенной на неопределенный срок.