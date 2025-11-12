Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.43
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
67.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.56
П2
1.37

Источник: новый лимит на легионеров в РПЛ введут до конца года

Министр спорта России Михаил Дегтярев до конца текущего года подпишет указ о введении нового лимита на иностранных футболистов в РПЛ. Об этом сообщают «Ведомости».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, новый проект лимита предполагает, что с сезона-2028/29 клубы смогут заявлять на сезон не более десяти легионеров, при этом на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранцев. Сейчас в РПЛ действует правило «13+8» — не более 13 иностранцев в заявке и восьми на поле.

В ближайшее время будут проведены консультации между Минспортом, РФС и клубами лиги, на которых обсудят плавное и поэтапное ужесточение лимита в течение двух следующих сезонов.

В начале августа этого года Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. В сентябре должна была состояться встреча министра спорта с представителями РФС, РПЛ и руководителями клубов, однако из-за изменений в графике Дегтярева встреча оказалась отложенной на неопределенный срок.