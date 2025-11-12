«Локомотив» продлит соглашение с Галактионовым на три года

Он начал свою работу в тренерстве с 2007 года. Галактионов успел за это поработать в «Пари Нижний Новгород» и в «Ахмате». В первом матче премьер-лиги под руководством Михаила «Локомотив» 4 марта 2023 года в гостях выиграл у «Ростова» со счётом 3:1. 6 июня 2024 года «Локомотива» продлил контракт с Галактионовым на два года.