«Локомотив» продлит соглашение с Галактионовым на три года

Это было первое решение Бориса Ротенберга после вступления в должность.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и со спортивным директором Дмитрием Ульяновым на три года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Продлить контракт с двумя специалистами — это первое решение Бориса Ротенберга на посту генерального директора клуба.

Напомним, ранее 12 ноября стало известно, что Владимира Леонченко ушел с поста генерального директора клуба, а назначили на эту должность Бориса Ротенберга.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда набрала 30 очков за 15 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (33 очка).

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Галактионов уже этой зимой может возглавить московское «Динамо», однако председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг слухи об уходе тренера. Галактионов занимает должность главного тренера с 2022 года. Его соглашение длится до следующего лета, до июня 2026 года.

Он начал свою работу в тренерстве с 2007 года. Галактионов успел за это поработать в «Пари Нижний Новгород» и в «Ахмате». В первом матче премьер-лиги под руководством Михаила «Локомотив» 4 марта 2023 года в гостях выиграл у «Ростова» со счётом 3:1. 6 июня 2024 года «Локомотива» продлил контракт с Галактионовым на два года.