В «Зените» высказались об увлечении Соболева видеоиграми

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист большое количество времени уделяет видеоиграм. По данным специализированных источников, с июля 2022 года он сыграл 1573 матча в Dota 2, проведя за игрой в общей сложности около 1066 часов — это более 44 суток непрерывной игры.
В тоже время в последнее время его игровая активность значительно снизилась. Так, за последние три месяца Соболев сыграл в Dota 2 лишь четыре раза.
«Мне кажется, он сейчас более профессионально относится к футболу и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна. Его результаты — просто игровые причины, я бы не искал их вне поля», — сказал Аршавин.
Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В этом сезоне Соболев провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. 23 ноября «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против идущего на последней строчке «Пари НН».
Магомед Адиев
Сергей Семак
Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
50′
Максим Глушенков
56′
30
Сергей Песьяков
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
15′
6
Сергей Бабкин
26
Джимми Марин
71′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
88′
9
Алексей Сутормин
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
20
Педро
90+3′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
28
Нуралы Алип
46′
4
Юрий Горшков
33
Нино
61′
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
90′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
86′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
52′
61′
7
Александр Соболев
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти