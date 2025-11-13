ПАОК не собирается отпускать Чалова в ЦСКА

«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Федором Чаловым, не соответствует действительности. ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Федор является полноценным членом нашей команды», — приводит слова пресс-службы ПАОКа Sport24.