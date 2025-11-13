ПАОК не собирается отпускать Чалова в ЦСКА

Пресс-служба греческого ПАОКа отреагировала на информацию об интересе к нападающему команды Федору Чалову со стороны московского ЦСКА.
«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Федором Чаловым, не соответствует действительности. ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Федор является полноценным членом нашей команды», — приводит слова пресс-службы ПАОКа Sport24.
В нынешнем сезоне 27-летний Федор Чалов провел за ПАОК 17 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллионов евро.
9 ноября в матче 10-го тура чемпионата Греции ПАОК потерпел первое поражение, уступив «Панатинаикосу» (1:2). В составе клуба из Салоников, помимо Чалова, регулярно выходит на поле еще один российский футболист — Магомед Оздоев. ПАОК набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 2 балла от «Олимпиакоса».
ПАОК также выступает в Лиге Европы. Подопечные Рэзвана Луческу (сына известного специалиста) набрали 7 очков в 4 очков. Бело-черные победили «Лилль» и «Янг Бойз», сыграли вничью с «Маккаби» (Тель-Авив) и уступили нидерландскому клубу «Гоу Эхед Иглз».