Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.44
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.78
X
4.79
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.04
X
28.00
П2
51.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.65
П2
1.51
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
12.00

ПАОК не собирается отпускать Чалова в ЦСКА

Ранее СМИ сообщали о том, что ЦСКА рассматривает вариант аренды своего воспитанника в зимнее трансферное окно.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Пресс-служба греческого ПАОКа отреагировала на информацию об интересе к нападающему команды Федору Чалову со стороны московского ЦСКА.

«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Федором Чаловым, не соответствует действительности. ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Федор является полноценным членом нашей команды», — приводит слова пресс-службы ПАОКа Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Федор Чалов провел за ПАОК 17 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллионов евро.

9 ноября в матче 10-го тура чемпионата Греции ПАОК потерпел первое поражение, уступив «Панатинаикосу» (1:2). В составе клуба из Салоников, помимо Чалова, регулярно выходит на поле еще один российский футболист — Магомед Оздоев. ПАОК набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 2 балла от «Олимпиакоса».

ПАОК также выступает в Лиге Европы. Подопечные Рэзвана Луческу (сына известного специалиста) набрали 7 очков в 4 очков. Бело-черные победили «Лилль» и «Янг Бойз», сыграли вничью с «Маккаби» (Тель-Авив) и уступили нидерландскому клубу «Гоу Эхед Иглз».