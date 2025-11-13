Соболев: Говорил «Спартаку», что даже смотреть контракт не буду

— Ты просыпаешься на следующий день. Первые мысли?
— Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго.
— Я думаю, там не связано с «Зенитом». Просто ты хотел освободиться из «Спартака»? Из-за того, что сложилась такая ситуация не самая лучшая?
— Нет, просто в моменте захотел в «Зенит».
— А насколько повлияла ситуация с этим матчем со Слишковичем?
— Я думаю, очень сильно повлияла.
— Именно этот момент?
— Еще потом был момент. Да на самом деле я еще в ноябре говорил…
— За полгода?
— За полгода я говорил: «Все, я ухожу». И «Спартак» мне предлагал новый контракт. Я вам честно говорю, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!».
— Но у тебя уже было предложение от «Зенита»?
— Еще только все начиналось.
— Получается, ты перешел в конце лета, а ноябрь — это еще вообще другой год.
— Я просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Потому что здесь можно выиграть трофей, — рассказал Александр Соболев в интервью зенитовским легендам Андрею Аршавину и Владиславу Радимову, вышедшем на официальном клубном ютуб-канале.
Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в августе 2024 года, подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на сезон. За это время форвард провел 50 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.