Соболев: Говорил «Спартаку», что даже смотреть контракт не буду

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в августе 2024 года, подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на сезон. За это время форвард провел 50 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.