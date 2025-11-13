Соболев — о конфликте с Тедеско в «Спартаке»: «Послали друг друга»

У нас с ним была ситуация, когда мы друг друга послали на три буквы. Мы играли с «Уралом», по-моему. У меня колено болело, мениск, заклинило уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь». Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную». Он говорит: «Тогда ты больше не играешь у меня. Зеро минут! Пока я главный тренер, ты не играешь». Я говорю: «Ну, тогда ты идешь…» Закрыл дверь и ушел. На следующий день мы с ним поговорили, в следующей игре с «Уралом» я два забил, и в сборную поехал, и со сборной — на операцию«, — рассказал Соболев в интервью на официальном канале “Зенита”.