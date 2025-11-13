Ричмонд
Соболев — о конфликте с Тедеско в «Спартаке»: «Послали друг друга»

Александр Соболев рассказал, каким был тренер Доменико Тедеско, который ранее возглавлял «Спартак».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал об отношениях с бывшим тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Футболист заявил, что между ними был конфликт.

«Тедеско мне очень нравился как тренер. Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Он понимал, когда надавить на команду, когда не надавить, когда в перерыве разгромить все. По-моему, играли с “Локомотивом”, я сидел [в раздевалке в перерыве], а у меня мусор под ногами, он мусорки эти пинал. А где-то проигрывали 0:2 — он заходил и спокойно говорил. Он чувствовал.

У нас с ним была ситуация, когда мы друг друга послали на три буквы. Мы играли с «Уралом», по-моему. У меня колено болело, мениск, заклинило уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь». Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную». Он говорит: «Тогда ты больше не играешь у меня. Зеро минут! Пока я главный тренер, ты не играешь». Я говорю: «Ну, тогда ты идешь…» Закрыл дверь и ушел. На следующий день мы с ним поговорили, в следующей игре с «Уралом» я два забил, и в сборную поехал, и со сборной — на операцию«, — рассказал Соболев в интервью на официальном канале “Зенита”.

Напомним, первый матч в качестве главного тренера «Спартака» Тедеско провел 19 октября 2019 года в 13-м туре чемпионата России 2019/2020 против казанского «Рубина», красно-белые в этом матче сыграли 0:0. В мае 2021 года Тедеско покинул пост главного тренера «Спартака». В сентябре 2025 года он возглавил турецкий «Фенербахче», заключив контракт с клубом на два года.

Александр Соболев играл в московском «Спартаке» несколько лет — с января 2020 по август 2024.