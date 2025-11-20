Назван арбитр, который рассудит «Спартак» и ЦСКА

Последнее дерби, которое прошло между командами в начале октября, завершилось победой армейцев над красно-белыми со счетом 3:2. После 15 туров ЦСКА набрал 33 очка и вместе с «Краснодаром» занимает верхние места в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается только на шестой строчке. После 15-го тура «Спартак» отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича. В матче с ЦСКА временно исполнять обязанности тренера красно-белых будет Вадим Романов.