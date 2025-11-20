Назван арбитр, который рассудит «Спартак» и ЦСКА

Сергей Карасев назначен главным судьей на матч 16-го тура Российской Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Информация об этом опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза.
Помощники судьи были назначены Алексей Лунев, Рустам Мухтаров, резервный судья — Ранэль Зияков. За систему VAR в этом матче отвечает Кирилл Левников, а за AVAR Василий Казарцев. РФС назначил также инспектора матча — Александр Гвардис.
Главным арбитром встречи между «Локомотивом» и «Краснодаром» назначен Егор Егоров. Евгений Буланов рассудит игру московского «Динамо» и «Динамо» из Махачкалы, Инал Танашев будет работать на матче «Пари НН» — «Зенит». На игре «Крылья Советов» — «Ростов» выполнять обязанности главного арбитра назначен Владислав Целовальников, на матче «Рубина» и «Ахмата» — Павел Кукуян. Иван Сараев будет судить встречу «Оренбурга» и «Балтики», а Сергей Чебан — матч «Акрона» и «Сочи».
Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Последнее дерби, которое прошло между командами в начале октября, завершилось победой армейцев над красно-белыми со счетом 3:2. После 15 туров ЦСКА набрал 33 очка и вместе с «Краснодаром» занимает верхние места в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается только на шестой строчке. После 15-го тура «Спартак» отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича. В матче с ЦСКА временно исполнять обязанности тренера красно-белых будет Вадим Романов.