Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов на ХXIII ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Награда существует с 2002 года и вручается лучшим молодым игрокам года в РПЛ. В список номинантов вошли 16 игроков не старше 21 года, сыгравших в этом году не менее половины матчей команды в РПЛ.

Номинанты на премию ДФЛ «Первая пятерка-2025»

  • Ульви Бабаев («Динамо» Москва, нападающий)
  • Дмитрий Васильев («Сочи», полузащитник)
  • Кирилл Глебов (ЦСКА, нападающий)
  • Данила Годяев («Локомотив», полузащитник)
  • Абдулпаша Джабраилов («Динамо», Махачкала, полузащитник)
  • Игорь Дмитриев («Спартак», полузащитник)
  • Андрей Ивлев («Пари НН», полузащитник)
  • Матвей Кисляк (ЦСКА, полузащитник)
  • Данила Козлов («Краснодар», полузащитник)
  • Иван Лепский («Крылья Советов», защитник)
  • Матвей Лукин (ЦСКА, защитник)
  • Дмитрий Пестряков («Акрон», нападающий)
  • Вадим Раков («Крылья Советов», нападающий)
  • Илья Рожков («Рубин», защитник)
  • Даниил Шанталий («Ростов», полузащитник)
  • Максим Шнапцев («Пари НН», защитник)

Новый обладатель награды «Первая пятерка» станет известен в декабре. Действующим лауреатом является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.