Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

Награда существует с 2002 года и вручается лучшим молодым игрокам года в РПЛ. В список номинантов вошли 16 игроков не старше 21 года, сыгравших в этом году не менее половины матчей команды в РПЛ.
Номинанты на премию ДФЛ «Первая пятерка-2025»
- Ульви Бабаев («Динамо» Москва, нападающий)
- Дмитрий Васильев («Сочи», полузащитник)
- Кирилл Глебов (ЦСКА, нападающий)
- Данила Годяев («Локомотив», полузащитник)
- Абдулпаша Джабраилов («Динамо», Махачкала, полузащитник)
- Игорь Дмитриев («Спартак», полузащитник)
- Андрей Ивлев («Пари НН», полузащитник)
- Матвей Кисляк (ЦСКА, полузащитник)
- Данила Козлов («Краснодар», полузащитник)
- Иван Лепский («Крылья Советов», защитник)
- Матвей Лукин (ЦСКА, защитник)
- Дмитрий Пестряков («Акрон», нападающий)
- Вадим Раков («Крылья Советов», нападающий)
- Илья Рожков («Рубин», защитник)
- Даниил Шанталий («Ростов», полузащитник)
- Максим Шнапцев («Пари НН», защитник)
Новый обладатель награды «Первая пятерка» станет известен в декабре. Действующим лауреатом является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.