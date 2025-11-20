Ричмонд
Защитник «Ростова» Вахания: Хочется отомстить «Крыльям» за 1:4

Игрок «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящем выездном матче 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата России «Ростов» уступил «Крыльям Советов» на своем поле с разгромным счетом 1:4.

«Хочется взять реванш за матч первого круга. Тогда “Крылья” нас дома прибили, 1:4. Хотелось бы отомстить, есть спортивная злость.

Состоянии поля в Самаре? Видел фотографии, поле не в лучшем состоянии. Думаю, будет сложно комбинировать, придется чаще играть через длинные передачи, за счет борьбы. Мы достаточно сильны в этом компоненте. На таком газоне, как в Самаре, игру придется немного упрощать», — приводит слова Вахании «Советский спорт».

Матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» состоится в воскресенье, 23 ноября.

В начале ноября перед матчем 15-го тура между «Крыльями» и «Зенитом» появлялась информация о возможном переносе игры из-за неудовлетворительного состояния газона. Поле стадиона было повреждено после мероприятий форума «Россия — спортивная держава», но РПЛ признала его пригодным.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте с 14 баллами.

