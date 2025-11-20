Защитник «Ростова» Вахания: Хочется отомстить «Крыльям» за 1:4

«Хочется взять реванш за матч первого круга. Тогда “Крылья” нас дома прибили, 1:4. Хотелось бы отомстить, есть спортивная злость.



Состоянии поля в Самаре? Видел фотографии, поле не в лучшем состоянии. Думаю, будет сложно комбинировать, придется чаще играть через длинные передачи, за счет борьбы. Мы достаточно сильны в этом компоненте. На таком газоне, как в Самаре, игру придется немного упрощать», — приводит слова Вахании «Советский спорт».