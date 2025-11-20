Головин: не знаю, как быть — ехать в РПЛ или остаться в «Монако»

«Какие у меня есть пожелания самому себе? Понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться в Россию, или я хочу еще остаться в “Монако”. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я хочу просто четко понять, что мне нужно. Именно касательно карьеры. Получается, то же самое и в жизни. Если я решу перейти в Россию… Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Один ответ на два вопроса: именно понять, чего я хочу дальше», — сказал Головин.