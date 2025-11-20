Ричмонд
Головин: не знаю, как быть — ехать в РПЛ или остаться в «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «Матч ТВ» признался, что пока не определился со своим футбольным будущим.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Какие у меня есть пожелания самому себе? Понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться в Россию, или я хочу еще остаться в “Монако”. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я хочу просто четко понять, что мне нужно. Именно касательно карьеры. Получается, то же самое и в жизни. Если я решу перейти в Россию… Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Один ответ на два вопроса: именно понять, чего я хочу дальше», — сказал Головин.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В общей сложности он провел за монегасков 241 матч, в которых забил 36 мячей и отдал 40 голевых передач. Вместе с «Монако» Головин становился серебряным призером чемпионата Франции (2024) и финалистом Кубка страны (2021).

Контракт 29-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.

«Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на семь очков. В субботу, 22 ноября, монегаски на выезде сыграют с «Ренном». Начало матча — в 21:00 по московскому времени.