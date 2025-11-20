Ричмонд
Лунев и Макаров после травм вернулись в общую группу «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» Денис Макаров и Андрей Лунев восстановились после полученных травм и тренируются в общей группе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Андрей Лунев не играл с начала октября из-за травмы локтя. Ворота команды в его отсутствие защищали Игорь Лещук и 19-летний Курбан Расулов.

У Дениса Макарова был сильный ушиб колена с растяжением связок. Ранее сообщалось, что покинувший клуб тренер по физподготовке Луис Мартинес запрещал тренироваться полузащитнику. Макаров последний матч провел 17 сентября против «Сочи» в Кубке России, где получил серьезный ушиб колена с растяжением боковых связок.

Денис Макаров в сезоне-2025/26 в 12 матчах забил 3 гола, вратарь Андрей Лунев пропустил 13 голов в 8 матчах. «Динамо» 17 ноября покинул главный тренер Валерий Карпин, вместо него команду временно возглавил Ролан Гусев.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев поделился комментарием о проблемах нынешнего состава команды.

«У нас есть группа травмированных игроков. По срокам и восстановлению ребят — к медицинскому штабу. Знаю, что небольшие повреждения у Глебова, Миранчука и Бахи», — цитирует Гусева портал «Чемпионат».

«Динамо» после 15 туров набрало 17 очков и занимает десятое место в таблице РПЛ. Ближайший матч бело-голубые проведут против махачкалинского «Динамо» 23 ноября.

