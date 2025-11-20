Ричмонд
Головин — о «Спартаке»: народная команда, но популярнее ли ЦСКА?

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сравнил популярность московского «Спартака» и ЦСКА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Головин выступал за основную команду ЦСКА с 2014-го по 2018 год. Футболист провел за армейцев 113 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

— Одна из самых громких новостей сезона РПЛ — уход Станковича из «Спартака». Почему в «Спартаке» такая чехарда происходит, а в ЦСКА нет? Что там такое происходит внутри ЦСКА, что другая атмосфера?

— Честно, даже не могу сказать, в чем именно причины. «Спартак» — народная команда, принято так говорить, но я не знаю, можно ли сказать, что «Спартак» популярнее ЦСКА. Мне кажется, у нас в стране абсолютно все знают эти два клуба. Я не думаю, что можно найти человека, который знает «Спартак», но не знает ЦСКА. Мне, кстати, этот вопрос тоже интересен. Даже когда я еще играл в РПЛ, даже тогда в «Спартаке» все время какие-то скандалы, что-то с тренером. То он хочет, то не хочет, кого-то убирают.

В ЦСКА все время с этим было как-то очень по-семейному, как-то у нас все спокойно было, никаких конфликтов. Мне кажется, что в ЦСКА это все как раз таки пришло от Акинфеева, от этого поколения Акинфеева, Березуцких. Думаю, что они создали какую-то атмосферу в коллективе. Я пришел туда, там люди показали примером, что не принято, чтобы было какое-то нытье, жалобы на что-то. Могут быть какие-то проблемы, задержки в зарплате или что-то еще. Но никто на это не жаловался. Я точно помню, в тот момент, когда я был там, думал: «Почему мне так не повезло, что я с ними?» Но сейчас я думаю, насколько сильно мне повезло, что я попал в тот ЦСКА, команду, где очень тяжело было молодому. То есть там пихали, орали, чего только не было. Сегодня я понимаю, что мне как раз повезло там быть, — приводит слова Головина «Матч ТВ».

