Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признан «Джентльменом года»

Мостовому 28 лет. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба Мостовой четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Этой осенью он попал в громкую историю с неудачной попыткой похищения. 23 октября злоумышленники пытались похитить футболиста на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, однако спортсмен смог вырваться при помощи друга. Позже преступники были задержаны правоохранительными органами.