Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.97
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признан «Джентльменом года»

Ранее Мостовой был оштрафован комитетом по этике РФС за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» на трибунах с болельщиками «Зенита».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признан победителем премии «Джентльмен года», об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов.

Источник: КП

На втором этапе голосование провело экспертное жюри. По его итогам Мостовой получил 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.

В октябре оглашение номинантов на премию вызвало негативную реакцию среди болельщиков. Из числа соискателей был исключен капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после расистского скандала с нападающим «Ахмата» Усманом Ндонгом, хотя игрок сборной Армении был оправдан по итогам разбирательства.

При этом были номинированы Мостовой и Агаларов. Футболист «Зенита» летом был оштрафован за оскорбительную кричалку про «Спартак». А игрок махачкалинской команды в июне стал участником массовой драки в товарищеском матче с «Краснодаром», в результате чего был удален с поля.

Премия «Джентльмен года» вручается «Комсомольской правдой» с 1994 года. За историю премии ее обладателями становились такие футболисты, как Андрей Тихонов, Сергей Семак, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Юрий Жирков и другие звезды российского футбола. В 2024 году лауреатом премии «Джентльмен года» стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Мостовому 28 лет. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба Мостовой четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Этой осенью он попал в громкую историю с неудачной попыткой похищения. 23 октября злоумышленники пытались похитить футболиста на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, однако спортсмен смог вырваться при помощи друга. Позже преступники были задержаны правоохранительными органами.

