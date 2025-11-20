Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признан «Джентльменом года»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признан победителем премии «Джентльмен года», об этом сообщает «Комсомольская правда».
Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов.
На втором этапе голосование провело экспертное жюри. По его итогам Мостовой получил 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.
В октябре оглашение номинантов на премию вызвало негативную реакцию среди болельщиков. Из числа соискателей был исключен капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после расистского скандала с нападающим «Ахмата» Усманом Ндонгом, хотя игрок сборной Армении был оправдан по итогам разбирательства.
При этом были номинированы Мостовой и Агаларов. Футболист «Зенита» летом был оштрафован за оскорбительную кричалку про «Спартак». А игрок махачкалинской команды в июне стал участником массовой драки в товарищеском матче с «Краснодаром», в результате чего был удален с поля.
Премия «Джентльмен года» вручается «Комсомольской правдой» с 1994 года. За историю премии ее обладателями становились такие футболисты, как Андрей Тихонов, Сергей Семак, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Юрий Жирков и другие звезды российского футбола. В 2024 году лауреатом премии «Джентльмен года» стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.
Мостовому 28 лет. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба Мостовой четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Этой осенью он попал в громкую историю с неудачной попыткой похищения. 23 октября злоумышленники пытались похитить футболиста на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, однако спортсмен смог вырваться при помощи друга. Позже преступники были задержаны правоохранительными органами.