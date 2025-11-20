Губерниев назвал фаворита в дерби ЦСКА со «Спартаком»

«ЦСКА выглядит фаворитом, но чтобы вопрос: “Кто такой мистер Романов?” не повис в воздухе, в этой игре “Спартаку” нужна победа. От этой игры в судьбе тренера многое зависит. Но фаворит все равно ЦСКА, потому что Челестини — огромный молодец. В отличие от Карпина он не приглашал игроков и выжимает из команды самое лучшее», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
11 ноября главный тренер Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон, вместо него исполняющим обязанности тренера стал Вадим Романов, с лета 2024 года работавший в штабе серба.
Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало встречи — в 16:45 по московскому времени.
На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 25 очков за первый круг чемпионата России. Армейцы занимают вторую строчку, имея в активе 33 балла. Лидирует «Краснодар» с аналогичным количеством очков.