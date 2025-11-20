Губерниев назвал фаворита в дерби ЦСКА со «Спартаком»

«ЦСКА выглядит фаворитом, но чтобы вопрос: “Кто такой мистер Романов?” не повис в воздухе, в этой игре “Спартаку” нужна победа. От этой игры в судьбе тренера многое зависит. Но фаворит все равно ЦСКА, потому что Челестини — огромный молодец. В отличие от Карпина он не приглашал игроков и выжимает из команды самое лучшее», — сказал Губерниев Metaratings.ru.