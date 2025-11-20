Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.97
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.61
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Губерниев назвал фаворита в дерби ЦСКА со «Спартаком»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«ЦСКА выглядит фаворитом, но чтобы вопрос: “Кто такой мистер Романов?” не повис в воздухе, в этой игре “Спартаку” нужна победа. От этой игры в судьбе тренера многое зависит. Но фаворит все равно ЦСКА, потому что Челестини — огромный молодец. В отличие от Карпина он не приглашал игроков и выжимает из команды самое лучшее», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

11 ноября главный тренер Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон, вместо него исполняющим обязанности тренера стал Вадим Романов, с лета 2024 года работавший в штабе серба.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало встречи — в 16:45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 25 очков за первый круг чемпионата России. Армейцы занимают вторую строчку, имея в активе 33 балла. Лидирует «Краснодар» с аналогичным количеством очков.

Футбол. Премьер-лига
22.11
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.64
П2
3.30